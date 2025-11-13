Baseus выпустил в России наушники Eli Sport 2, Bass BH1 NC и Bass BH1 Lite | The GEEK
Baseus выпустил в России наушники Eli Sport 2, Bass BH1 NC и Bass BH1 Lite

Новинки уже поступили в продажу.

Бренд Baseus выпустил в России три новые модели беспроводных наушников: открытые Eli Sport 2 и полноразмерные Bass BH1 Lite и Bass BH1 NC.

Baseus Eli Sport 2

Наушники открытого типа Eli Sport 2 получили фирменный P-образный дизайн для надежной посадки. Благодаря легкой конструкции с S-образным изгибом они почти не ощущаются при ношении. Каждый наушник весит всего 7,5 г. Кроме того, устройство имеет защиту IP57.

За звук в Eli Sport 2 отвечают мембрана с титановым покрытием и 10-мм драйвер. Наушники поддерживают кодек LDAC и динамический алгоритм SuperBass 2.0 для улучшения басов. Для подключения используется Bluetooth 6.0, а поддержка технологии BSC (Baseus Smart-Connect) позволяет переключаться между двумя устройствами без задержек.

Для звонков используются два микрофона направленной передачи голоса и два микрофона с шумоподавлением. Наушники работают до 8 часов без подзарядки, а с кейсом — до 45 часов.

Baseus Bass BH1 NC и Bass BH1 Lite

Baseus Bass BH1 NC

Bass BH1 NC оснащены динамическим 40-мм драйвером с био-целлюлозной мембраной, поддерживают Hi-Res Audio, LDAC и SuperBass 2.0. Адаптивное шумоподавление до 45 дБ автоматически подстраивается под уровень окружающего шума.

Слева — Baseus Bass BH1 NC, справа — Baseus Bass BH1 Lite

Для звонков предусмотрены пять встроенных микрофонов с ENC и алгоритмы усиления голоса. Время работы — до 80 часов без ANC и до 55 часов с включенным шумоподавлением. Быстрая зарядка позволяет получить до 10 часов работы всего за 10 минут подзарядки.

Амбушюры и оголовье Bass BH1 NC сделаны из пены с эффектом памяти и обиты тканью и экокожей. Управление наушниками осуществляется с помощью клавиш на корпусе: включение и выключение ANC, переключение и пауза, настройка громкости, активация голосового ассистента, ответ или сброс звонка.

Baseus Bass BH1 Lite

Bass BH1 Lite также оснащены 40-мм драйвером и технологией SuperBass. Наушники поддерживают Bluetooth 6.0 и подключение через кабель AUX, работают до 80 часов и складываются для удобного хранения.

Цены и доступность

Baseus выпустил в России наушники Eli Sport 2, Bass BH1 NC, BH1 Lite

Наушники уже доступны для покупки по следующим ценам:

  • Baseus Eli Sport 2 — 4 490 рублей;
  • Baseus Bass BH1 NC — 4 990 рублей;
  • Baseus Bass BH1 Lite — 3 990 рублей.
