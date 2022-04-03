Приложение Now появилось в Google Play

Приложение социальной сети Now, которую разработал бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин, стало доступно для загрузки в Google Play. Ранее скачать APK-файл можно было только с сайта проекта.

По словам разработчика, версия из Google Play быстрее в 3-4 раза, поскольку приложение обновили и оптимизировали. В нём исправлены ошибки, а быстродействие заметно увеличено.

Совсем скоро приложение Now будет доступно для iOS. Сейчас версия для App Store проходит модерацию. Сроки не уточняются. Чуть позже ожидается релиз в Huawei App Gallery.

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