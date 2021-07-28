Новый смартфон Redmi K50 получит 100-ваттную зарядку

Если раньше производители соревновались количеством мегапикселей в камерах и частотами процессоров, то теперь пришло время ваттов в зарядных блоках. Как сообщается, будущая линейка смартфонов Redmi K50 получит технологию быстрой зарядки. При этом не исключено, что обычная К50 ограничится 67-ваттным блоком, а вот Pro+ оснастят уже зарядкой на 100 Вт.

Также базовые и продвинутые модели будут отличаться системой камер. Первые получат модули на 48 МП, вторые — на 108. Что касается процессора, то топовая версия, скорее всего, получит Qualcomm Snapdragon 895, младшая же, скорее всего, ограничится более простым.

Таким образом, новые смартфоны могут выйти в начале 2022 года, когда Snapdragon 895 уже появится на рынке. При этом другие спецификации не уточняются, но, скорее всего, это будет что-то чуть повыше уровня Redmi K40.

Отметим, что «сороковой» получил 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой до 120 Гц, процессор Snapdragon 870 с модемом 5G, тройную камеру 48 + 8 + 5 МП, а также минимум 6/128 ГБ памяти. Цена составляла от 30 тысяч рублей. Наверняка K50/K50 Pro будет дороже.