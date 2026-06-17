Новый складной Xiaomi может первым получить HyperOS 4
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Новый складной Xiaomi может первым получить HyperOS 4

Складной смартфон Xiaomi прошёл сетевую сертификацию в Китае.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:19
Новый складной Xiaomi может первым получить HyperOS 4

В базе сетевой сертификации Китая появился новый смартфон Xiaomi с модельным номером 2608BPX34C. Ранее этот номер связывали с будущим складным устройством компании.

Сертификация подтверждает поддержку 5G и UWB, но коммерческое название смартфона пока не раскрывает. По данным утечек, модель может выйти как Xiaomi Mix Fold 5 или Xiaomi 17 Fold.

Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что устройство может стать первым смартфоном Xiaomi на HyperOS 4. Ранее ожидалось, что новая версия оболочки дебютирует вместе с серией Xiaomi 18, но эти модели пока не появлялись в сертификационных базах.

Складному смартфону также приписывают новый фирменный чип XRING O3, более широкий внутренний экран и камеру на 200 Мп.

HyperOS 4, по слухам, получит более глубокую интеграцию ИИ в системные приложения и поддержку фирменного ИИ-агента Xiaomi.

Ожидается, что новый складной смартфон будет дороже предшественника. Предварительная цена может составить около 10 000 юаней, или примерно $1380.

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