ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать MAX
Новости

ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать MAX

Apple под угрозой миллиардного штрафа.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:51
ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать MAX

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Apple после того, как компания не выполнила предупреждение о предустановке российского программного обеспечения на устройства с iOS.

Претензии ведомства связаны с отсутствием на iPhone и iPad мессенджера Max и магазина приложений RuStore. Требование о предустановке российского ПО распространяется на устройства, продаваемые в России, однако RuStore для iOS до сих пор не существует, а Max ранее исчез из App Store.

ФАС выдала Apple предупреждение в начале июля и потребовала устранить нарушение до 15 июля. Компания требования не выполнила, после чего ведомство перешло к рассмотрению антимонопольного дела.

Если нарушение подтвердят, Apple может получить оборотный штраф. Ранее сообщалось, что его размер способен достигнуть 4 млрд рублей, однако окончательная сумма будет зависеть от решения ФАС.

Практический эффект пока неясен. Apple официально прекратила прямые продажи в России в 2022 году, а новая техника поступает в страну по параллельному импорту. Поэтому даже возможный штраф сам по себе не означает появления Max или RuStore на iPhone.

Apple ситуацию пока не комментировала.

Обсудить

Главное по теме

Новости Затраты на облака: Apple впервые подтвердила платный тариф для ИИ-помощника Siri

Оплатить попросят расширенные возможности.
Новости Складной iPhone за $2000 и медицинские смарт-очки: над чем сейчас работает Apple Новости iPhone Ultra окажется меньше iPad mini, но толще обычного iPhone

Похожие материалы

Россия Прощай, 32 дюйма: россияне массово переходят на гигантские экраны

Спрос на телевизоры вырос на 10%.

 Apple iPhone 18 Pro станет одним из самых дорогих смартфонов в истории Apple

Готовьте кошельки.

 Алиса AI Правительство утвердило список обязательного ПО на 2027 год

«Алиса AI» заменит «Марусю» на всех смартфонах.

 Apple Apple ограничит бесплатный ИИ: продвинутые функции сделают частью платного тарифа

Apple планирует зарабатывать на функциях искусственного интеллекта.

Скидки и подборки

В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона

Последние новости

Bambu Lab A2L поступил в продажу в России Идеально для слежки за котом: Xiaomi выпустила недорогую камеру с ИИ и 6-кратным зумом Слух: Samsung откажется от 3-кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra До анонса: в сеть утекли рендеры топового Redmi K100 Pro Max в цвете Cabernet Red Экран без границ: TECNO показала первый смартфон с нулевыми рамками Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

31 июля · Tuvio

Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

Забываем про дрипы и турки.
  1. 24 Июл

    Acer

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер
  2. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  3. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  4. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
  5. 15 Июл

    Acer

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту
Смотреть все обзоры →