ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать MAX

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Apple после того, как компания не выполнила предупреждение о предустановке российского программного обеспечения на устройства с iOS.

Претензии ведомства связаны с отсутствием на iPhone и iPad мессенджера Max и магазина приложений RuStore. Требование о предустановке российского ПО распространяется на устройства, продаваемые в России, однако RuStore для iOS до сих пор не существует, а Max ранее исчез из App Store.

ФАС выдала Apple предупреждение в начале июля и потребовала устранить нарушение до 15 июля. Компания требования не выполнила, после чего ведомство перешло к рассмотрению антимонопольного дела.

Если нарушение подтвердят, Apple может получить оборотный штраф. Ранее сообщалось, что его размер способен достигнуть 4 млрд рублей, однако окончательная сумма будет зависеть от решения ФАС.

Практический эффект пока неясен. Apple официально прекратила прямые продажи в России в 2022 году, а новая техника поступает в страну по параллельному импорту. Поэтому даже возможный штраф сам по себе не означает появления Max или RuStore на iPhone.

Apple ситуацию пока не комментировала.