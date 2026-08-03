Идеально для слежки за котом: Xiaomi выпустила недорогую камеру с ИИ и 6-кратным зумом
Новости

Идеально для слежки за котом: Xiaomi выпустила недорогую камеру с ИИ и 6-кратным зумом

Две камеры, ИИ и 6-кратный гибридный зум.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:42
Идеально для слежки за котом: Xiaomi выпустила недорогую камеру с ИИ и 6-кратным зумом

Xiaomi начала продажи новой домашней камеры наблюдения Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition. Главной особенностью устройства стала двойная камера: один модуль отвечает за общий обзор помещения, а второй оснащен телеобъективом для приближения изображения.

Основная камера получила 8-мегапиксельный сенсор с широким углом обзора, а дополнительная поддерживает 6-кратный гибридный зум. Благодаря такой конструкции камера может одновременно следить за всей комнатой и детально показывать отдельные объекты.

Новинка поддерживает функции на базе искусственного интеллекта. Камера умеет распознавать людей и домашних животных, отслеживать их перемещение, фиксировать детский плач, а также автоматически увеличивать изображение при обнаружении активности.

Для съемки в темноте предусмотрен цветной режим ночного видения без включения яркой подсветки. Также заявлены поддержка записи видео в 4K, двусторонняя голосовая связь, Wi-Fi 6, Bluetooth Mesh, слот для карт памяти microSD и облачное хранение.

Xiaomi Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition уже поступила в продажу в Китае по цене 399 юаней (около 55 долларов или 4,5 тыс. рублей по текущему курсу). О международном запуске устройства компания пока не сообщала.

Обсудить

Главное по теме

Новости До анонса: в сеть утекли рендеры топового Redmi K100 Pro Max в цвете Cabernet Red

Презентация состоится 11 августа.
Новости Xiaomi 18 и 18 Pro Max прошли европейскую сертификацию: анонс всё ближе Новости М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин

Похожие материалы

Commo В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы

Рассказываем, на что смотреть, и сравниваем 7 самых живучих моделей.

 Xiaomi Обновлений больше не будет: Xiaomi лишила поддержки флагманы Xiaomi 12 и планшеты Pad 6

Компания обновила список устройств, жизненный цикл которых завершён.

 Xiaomi Xiaomi завершила поддержку десяти смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco

Компания обновила список устройств с завершённой поддержкой.

 Redmi Xiaomi представила Redmi Note 17

Новинки получили крупные OLED-экраны, но одновременно подорожали и перешли на более скромные характеристики.

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

Прощай, 32 дюйма: россияне массово переходят на гигантские экраны iPhone Ultra окажется меньше iPad mini, но толще обычного iPhone Слух: Samsung откажется от 3-кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra Экран без границ: TECNO показала первый смартфон с нулевыми рамками iPhone 18 Pro станет одним из самых дорогих смартфонов в истории Apple Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

31 июля · Tuvio

Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

Забываем про дрипы и турки.
  1. 24 Июл

    Acer

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер
  2. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  3. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  4. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
  5. 15 Июл

    Acer

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту
Смотреть все обзоры →