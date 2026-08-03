Идеально для слежки за котом: Xiaomi выпустила недорогую камеру с ИИ и 6-кратным зумом

Xiaomi начала продажи новой домашней камеры наблюдения Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition. Главной особенностью устройства стала двойная камера: один модуль отвечает за общий обзор помещения, а второй оснащен телеобъективом для приближения изображения.

Основная камера получила 8-мегапиксельный сенсор с широким углом обзора, а дополнительная поддерживает 6-кратный гибридный зум. Благодаря такой конструкции камера может одновременно следить за всей комнатой и детально показывать отдельные объекты.

Новинка поддерживает функции на базе искусственного интеллекта. Камера умеет распознавать людей и домашних животных, отслеживать их перемещение, фиксировать детский плач, а также автоматически увеличивать изображение при обнаружении активности.

Для съемки в темноте предусмотрен цветной режим ночного видения без включения яркой подсветки. Также заявлены поддержка записи видео в 4K, двусторонняя голосовая связь, Wi-Fi 6, Bluetooth Mesh, слот для карт памяти microSD и облачное хранение.

Xiaomi Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition уже поступила в продажу в Китае по цене 399 юаней (около 55 долларов или 4,5 тыс. рублей по текущему курсу). О международном запуске устройства компания пока не сообщала.