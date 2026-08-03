Затраты на облака: Apple впервые подтвердила платный тариф для ИИ-помощника Siri
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Затраты на облака: Apple впервые подтвердила платный тариф для ИИ-помощника Siri

Оплатить попросят расширенные возможности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:24
Затраты на облака: Apple впервые подтвердила платный тариф для ИИ-помощника Siri

Во время публикации финансовых результатов Apple генеральный директор Тим Кук заявил, что запуск современных ИИ-функций требует значительных вычислительных ресурсов. По этой причине компания рассматривает разные способы монетизации искусственного интеллекта.

Речь, вероятнее всего, идет не о платной Siri целиком, а о расширенных возможностях. Базовые функции голосового помощника останутся бесплатными, тогда как за интенсивное использование облачных ИИ-моделей может потребоваться подписка или более дорогой тариф iCloud+.

Такой подход уже используют OpenAI, Google и Anthropic. Пользователи получают определенный объем запросов бесплатно, а за повышенные лимиты и доступ к самым мощным моделям приходится платить.

Официально Apple пока не раскрыла, сколько может стоить такой тариф и когда он появится. Однако слова Тима Кука стали первым подтверждением того, что компания действительно рассматривает возможность брать деньги за продвинутые функции Siri на базе искусственного интеллекта.

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