До анонса: в сеть утекли рендеры топового Redmi K100 Pro Max в цвете Cabernet Red

Незадолго до анонса инсайдер Equal Leaks опубликовал серию рендеров, на которых, как утверждается, изображен старший Redmi K100 Pro Max.

Если утечка подтвердится, смартфон получит 6,9-дюймовый плоский OLED-дисплей, металлическую рамку с закруглением по всем сторонам и полностью переработанный блок камер из цельного металла.

Еще одной особенностью может стать световое кольцо Floating Light Ring, встроенное в площадку камер. По словам инсайдера, оно сможет синхронизироваться с музыкой, уведомлениями и другими событиями системы.

Также сообщается о новом фирменном цвете Cabernet Red, который показан на опубликованных рендерах.

Пока Redmi официально подтвердила только дату презентации. Дизайн, название K100 Pro Max и все технические характеристики следует воспринимать как информацию от инсайдера, а не подтвержденные данные компании.