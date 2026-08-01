До анонса: в сеть утекли рендеры топового Redmi K100 Pro Max в цвете Cabernet Red
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До анонса: в сеть утекли рендеры топового Redmi K100 Pro Max в цвете Cabernet Red

Презентация состоится 11 августа.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:20
До анонса: в сеть утекли рендеры топового Redmi K100 Pro Max в цвете Cabernet Red

Незадолго до анонса инсайдер Equal Leaks опубликовал серию рендеров, на которых, как утверждается, изображен старший Redmi K100 Pro Max.

Если утечка подтвердится, смартфон получит 6,9-дюймовый плоский OLED-дисплей, металлическую рамку с закруглением по всем сторонам и полностью переработанный блок камер из цельного металла.

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Еще одной особенностью может стать световое кольцо Floating Light Ring, встроенное в площадку камер. По словам инсайдера, оно сможет синхронизироваться с музыкой, уведомлениями и другими событиями системы.

Также сообщается о новом фирменном цвете Cabernet Red, который показан на опубликованных рендерах.

Пока Redmi официально подтвердила только дату презентации. Дизайн, название K100 Pro Max и все технические характеристики следует воспринимать как информацию от инсайдера, а не подтвержденные данные компании.

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