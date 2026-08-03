Хакеры похитили почти $89 млн с аппаратных кошельков Coldcard

Один из крупнейших взломов аппаратных криптокошельков произошел из-за ошибки в прошивке устройств Coldcard. По данным Galaxy Research, злоумышленники уже похитили около 1367 BTC стоимостью примерно 88,6 млн долларов с 4585 кошельков, а число пострадавших продолжает расти.

Причиной атаки стала ошибка в прошивке, выпущенной в 2021 году. Вместо использования аппаратного генератора случайных чисел устройства в некоторых случаях создавали seed-фразы с недостаточной энтропией. Из-за этого злоумышленники смогли перебором восстановить приватные ключи и получить доступ к средствам пользователей.

Производитель Coldcard, компания Coinkite, подтвердил наличие проблемы и сообщил, что она затрагивает лишь часть устройств и определенные версии прошивки. Пользователям, которые создавали кошелек на уязвимой версии ПО, рекомендовали как можно скорее создать новый seed и перевести на него все средства.

Кто стоит за атакой, пока неизвестно. По оценке Galaxy Research, для поиска уязвимых кошельков и перебора seed-фраз злоумышленники могли использовать современные ИИ-инструменты, что значительно ускорило процесс.

Инцидент вызвал широкое обсуждение в криптосообществе. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао призвал не хранить все активы на одном устройстве и распределять криптовалюту между несколькими кошельками, отметив, что даже аппаратные решения не могут гарантировать абсолютную безопасность.