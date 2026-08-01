iPhone 18 Pro станет одним из самых дорогих смартфонов в истории Apple

По данным аналитика Джеффа Пу, стоимость iPhone 18 Pro может вырасти на $250–300 по сравнению с текущим поколением. Базовая версия смартфона с 256 ГБ памяти, как ожидается, будет стоить около $1349–1399.

Старшая модель iPhone 18 Pro Max также может подорожать. Ее цена, по прогнозам, составит $1449–1499.

Главной причиной роста стоимости называют увеличение затрат Apple на комплектующие. В частности, речь идет о памяти и новом чипе A20 Pro, который должен стать основой флагманских моделей 2026 года.

По данным инсайдеров, стоимость оперативной и флеш-памяти для производителей смартфонов заметно выросла за последний год. На этом фоне Apple может переложить часть дополнительных расходов на покупателей.

Если прогнозы подтвердятся, iPhone 18 Pro станет значительно дороже нынешнего поколения. Для сравнения, iPhone 17 Pro стартовал в США с отметки $1099 за версию с 256 ГБ памяти.

Пока Apple официально не раскрывала цены и характеристики линейки iPhone 18. Ожидается, что новые смартфоны представят осенью 2026 года.