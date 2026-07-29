Grok от xAI научился генерировать сайты и приложения по текстовому описанию

Компания xAI представила Build Mode — новый режим для чат-бота Grok, превращающий его в полноценную среду разработки. Пользователю достаточно описать идею на естественном языке, после чего ИИ самостоятельно генерирует код, показывает интерактивное превью и позволяет дорабатывать проект прямо в чате.

Готовые проекты можно сразу опубликовать на поддомене grok.me или привязать собственный домен. Build Mode поддерживает создание сайтов, веб-приложений, простых игр, бизнес-инструментов и интерактивных интерфейсов без необходимости писать код вручную.

Новая функция объединяет сразу несколько возможностей Grok: генерацию кода, работу с изображениями, веб-поиск и автоматическую публикацию готового результата. В процессе разработки пользователь может давать новые текстовые команды, а нейросеть будет изменять проект в режиме реального времени.

Пока Build Mode доступен только владельцам подписки SuperGrok Heavy, которая стоит $300 в месяц. Режим работает в веб-версии Grok, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Одновременно xAI продолжает развивать экосистему вокруг инструмента. В июле компания открыла исходный код Grok Build под лицензией Apache 2.0, однако сама языковая модель Grok 4.5 по-прежнему остаётся закрытой.