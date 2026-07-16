Xiaomi завершила поддержку десяти смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco

Xiaomi обновила официальный список устройств с завершённой поддержкой (End of Life, EOL), добавив в него ещё десять моделей брендов Xiaomi, Redmi и Poco. Для них прекращается выпуск обновлений HyperOS, исправлений ошибок и обновлений безопасности.

В новый список вошли:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Poco X5 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi K60E;

Redmi 10 5G.

При этом часть моделей касается только отдельных региональных версий. Например, для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro поддержка прекращена для устройств, продававшихся в Китае, Индонезии и России. Владельцам глобальных модификаций стоит проверить статус своего смартфона отдельно.

Большинство устройств были представлены в 2022 и 2023 годах, поэтому уже достигли заявленного компанией срока программной поддержки. После перехода в статус EOL владельцы больше не будут получать исправления уязвимостей, что со временем может сказаться на безопасности устройств.

Расширённая политика поддержки Xiaomi, представленная в 2025 году и увеличившая срок выпуска обновлений для новых смартфонов, на эти модели не распространяется. Они были выпущены до изменения стратегии компании и сохранили прежние сроки жизненного цикла.

Если устройство используется как основное, отсутствие обновлений не означает, что смартфон сразу перестанет работать. Однако со временем он станет менее защищённым, а совместимость с новыми версиями приложений постепенно начнёт ухудшаться.