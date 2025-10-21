Фронтальная камера iPhone 17 Pro возглавила рейтинг DxOMark

iPhone 17 Pro возглавил глобальный рейтинг DxOMark по качеству фронтальной камеры. Устройство набрало 154 балла — это максимальный результат на сегодняшний день.

Аналитики хвалят селфи-камеру нового айфона за точную фокусировку, естественную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Что касается недостатков, то они выделили небольшую потерю деталей при съемке движущихся объектов, шумы при использовании вспышки и не самая эффективная стабилизация.

Напомним, во всей линейке iPhone 17 используется Center Stage — это 18-мегапиксельный сенсор с квадратной матрицей. Его фишкой является одинаковая съемка в любом положении, горизонтальном или вертикальном.

В топ-5 по качеству селфи-камер также вошли iPhone 16 Pro Max, HONOR Magic 6 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.