Складной iPhone за $2000 и медицинские смарт-очки: над чем сейчас работает Apple
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Складной iPhone за $2000 и медицинские смарт-очки: над чем сейчас работает Apple

Все станет дороже.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:38
Складной iPhone за $2000 и медицинские смарт-очки: над чем сейчас работает Apple

По данным Bloomberg, компания делает ставку на подписочную модель продаж устройств, работает над новыми функциями для будущих очков и испытывает проблемы с поставками MacBook Air. Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал сразу о нескольких проектах Apple, над которыми компания активно работает.

Одним из главных направлений станут умные очки. По данным источников, Apple хочет превратить будущие очки и гарнитуры в устройства для здоровья. Компания уже ищет руководителя, который будет отвечать за разработку функций, связанных с самочувствием, фитнесом и медицинскими возможностями для устройств смешанной реальности.  

Еще одна проблема касается MacBook Air. Из-за продолжающегося дефицита памяти и других компонентов сроки поставок ноутбуков увеличились. В некоторых регионах Apple даже начала предупреждать покупателей о возможных задержках и активнее предлагать вместо MacBook Air базовые версии MacBook Pro.  

Кроме того, Apple продолжает развивать новую программу Apple Upgrade, позволяющую пользоваться iPhone, iPad, Mac и Apple Watch по модели, напоминающей автомобильный лизинг. По мнению Гурмана, именно подписочная модель может стать одним из главных источников роста бизнеса компании в ближайшие годы, особенно после появления дорогих устройств вроде складного iPhone стоимостью более 2000 долларов. В таком случае пользователи будут обращать внимание не на полную стоимость гаджета, а на ежемесячный платеж.  

Bloomberg отмечает, что Apple постепенно делает ставку не только на продажу устройств, но и на долгосрочные сервисы, которые будут приносить компании регулярный доход.

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