Экран без границ: TECNO показала первый смартфон с нулевыми рамками

TECNO представила концепт нового флагманского смартфона с полностью безрамочным экраном. По заявлению компании, инженерам впервые удалось добиться нулевой ширины черной рамки между активной областью дисплея и корпусом. Изображение занимает всю лицевую поверхность устройства без привычной окантовки.

До сих пор даже самые современные смартфоны сохраняли небольшую черную рамку шириной около 1–2 мм. В TECNO утверждают, что смогли устранить это ограничение благодаря новой архитектуре внутренних компонентов, переработанной конструкции корпуса и новой технологии интеграции дисплея. В результате изображение визуально продолжается до самых краев корпуса, создавая эффект «парящего» экрана.

По словам компании, такое решение не только меняет внешний вид смартфона, но и делает просмотр видео, игры, чтение и работу с приложениями более комфортными за счет увеличенной полезной площади дисплея.

В TECNO отмечают, что концепт создан не только как демонстрация дизайна. Разработанные технологии, включая новую архитектуру дисплея, оптимизированную работу камер, сенсорного слоя, аудиосистемы и пользовательского интерфейса, могут лечь в основу будущих флагманских устройств бренда.

Первый публичный показ концепта состоится в сентябре на выставке IFA 2026 в Берлине. Сроки появления подобных технологий в серийных смартфонах компания пока не раскрывает.