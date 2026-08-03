«Небезопасное соединение»: Chrome и Safari перестали пускать пользователей на сайты банков

Российские банки начали массово переходить на отечественные TLS-сертификаты Минцифры. После этого их сайты перестали открываться в большинстве популярных зарубежных браузеров без дополнительных настроек.

На российские сертификаты уже перешли Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Уралсиб, Промсвязьбанк, банк «Санкт-Петербург» и ряд других кредитных организаций. До этого многие из них использовали сертификаты международных удостоверяющих центров.

После смены сертификатов пользователи браузеров Chrome, Safari, Microsoft Edge и некоторых других браузеров начали получать предупреждение о небезопасном соединении или вовсе не могут открыть сайты банков.

При этом переход завершили не все. Например, Т-Банк перевел на сертификаты Минцифры только домен tinkoff.ru, тогда как основной сайт tbank.ru продолжает использовать международный сертификат Let’s Encrypt и открывается без ограничений.

Для доступа к сайтам банков, использующих российские сертификаты, можно воспользоваться браузерами с их поддержкой, например Яндекс Браузером. Альтернативный вариант — установить корневой сертификат Минцифры вручную, однако этот способ требует интеграции сертификата в системные параметры операционной системы устройства.

Пока банки не сообщали, станет ли переход на российские сертификаты обязательным для всех их сайтов или некоторое время будут использоваться обе системы одновременно.