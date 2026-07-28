RAW-обработка и 200 Мп перископ: в России появились флагманы HUAWEI Pura 90s Pro

В России стартовал предзаказ на смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro и HUAWEI Pura 90s Pro Max.

Старшая модель получила перископическую камеру на 200 Мп с поддержкой 20-кратной телескопической съёмки и аппаратной обработкой RAW, основной модуль на 50 Мп с крупным сенсором RYYB, сверхширокоугольную камеру на 40 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп. За обработку изображений отвечает система XMAGE второго поколения.

Смартфоны также получили ИИ-функции для автоматического построения композиции кадра, удаления бликов и редактирования объектов на фотографиях. Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт у Pura 90s Pro и 100 Вт у Pura 90s Pro Max.

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