Новый патч для Cyberpunk 2077 вновь «сломал» игру и «убил» производительность

Большое количество PC-игроков остались недовольны новым патчем 2.1 для Cyberpunk 2077. Несмотря на то, что это обновление принесло с собой значительные нововведения, оно также стало причиной очередных технических проблем.

В Steam игроки обсуждают проблемы с падением частоты кадров после установки патча. Некоторые заметили лишь небольшое снижение FPS, в то время у других едва достигаются 30 FPS на мощных видеокартах, таких как RTX 4090.

В качестве потенциального решения советуют обновить драйверы и установить игру на современный SSD-накопитель. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на настройки игры, где, вероятно, мог активироваться режим трассировки лучей.

Это не единственная проблема, с которой столкнулись игроки после обновления 2.1. Ряд пользователей жалуется на то, что стало невозможно управлять транспортными средствами с помощью геймпада. В обсуждении также упоминаются другие баги.