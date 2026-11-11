Apple закроет форум взаимопомощи, который работает с 1998 года

Apple объявила о закрытии Apple Support Community, официального форума, на котором владельцы iPhone, Mac и других устройств компании помогали друг другу решать технические проблемы. Площадка прекратит работу 20 ноября 2026 года.

Новые вопросы и ответы уже нельзя публиковать. Пока пользователям доступны старые обсуждения, поиск по ним и голосование. Сохранится ли архив после окончательного закрытия, неизвестно.



История форума началась в 1998 году с Apple Tech Exchange. Позднее площадка получила название Apple Discussions, а в 2011 году была перезапущена как Apple Support Communities. Тогда появились обновлённый интерфейс, личные профили и система репутации участников.

Apple поблагодарила пользователей за многолетнюю помощь друг другу и предложила обращаться на официальный сайт поддержки. Причину закрытия форума компания не раскрыла.