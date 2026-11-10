Когда можно будет начать играть в GTA VI: Sony раскрыла время запуска

10 ноября на PS5 открылась предзагрузка Grand Theft Auto VI. Релиз игры назначен на 19 ноября.

В Sony сообщили, что GTA VI стала самой предзаказываемой игрой в истории PlayStation Store. Компания советует не откладывать загрузку до дня релиза. Покупатели коробочной версии с кодом могут активировать его сразу после получения и начать загрузку.

Игра станет доступна 19 ноября в полночь по местному времени каждой страны.

Версия для PS5 Pro предлагает более высокую чёткость за счёт технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) и тени с трассировкой лучей.