Apple восстановила работу iCloud после массового сбоя почты, календаря и других сервисов

Apple устранила масштабный сбой, затронувший сразу несколько сервисов iCloud. Неполадки начались 10 ноября около 17:49 по восточному времени США (01:49 мск 11 ноября) и продолжались более двух часов.

Проблемы затронули почту, контакты, календарь, «Фото iCloud», iWork и Game Center. Некоторые пользователи также не могли войти в учётную запись Apple или неожиданно выходили из неё.

Отдельные неполадки наблюдались в работе «Локатора». По информации Apple, сервис мог работать медленно или временно быть недоступным.

К 04:18 мск 11 ноября Apple сообщила о восстановлении работы всех затронутых сервисов. Причины сбоя компания не раскрыла.