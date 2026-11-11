Apple выпустит две версии iPad Air с OLED-дисплеями в начале 2027 года

Apple планирует оснастить OLED-дисплеями обе версии iPad Air — с диагоналями 11 и 13 дюймов. Об этом сообщило профильное издание DigiTimes, специализирующееся на глобальном рынке технологий и цепочках поставок.

По словам источника, основным поставщиком экранов станет Samsung Display, тогда как BOE пока проходит процедуру сертификации. Ожидается, что Apple будет устанавливать однослойные OLED-панели с технологией LTPS и частотой обновления всего 60 Гц — как в iPad mini 8.

Если информация подтвердится, это будет означать что грядущие планшеты не получат технологию ProMotion, которая автоматически регулирует частоту обновления дисплея от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента, что не только улучшает плавность, но и обеспечивает более высокое время автономной работы в определённых сценариях.

Презентация планшетов iPad Air с OLED-дисплеями ожидается в первой половине 2027 года.