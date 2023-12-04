ИгрыНовости

Представлен трейлер обновления 2.1 для Cyberpunk 2077

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:02

Студия CDPR представила трейлер свежего обновления 2.1 для Cyberpunk 2077.

Что ждать от обновления:

  • Новые пасхалки;
  • Полноценное метро с 5 линиями и 19 станциями;
  • Возможность приглашать возлюбленных домой и устраивать с ними «свидания»;
  • Переработанные боссы: Адам Смэшер, Борис Рибаков, Яша Иванов;
  • Портативное радио, которое можно во время прогулок или поездок в метро;
  • Возможность наклоняться вперёд/назад на мотоциклах и делать трюки;
  • Стационарные бинокли в разных уголках города, чтобы насладиться видами Найт-сити;
  • Повторяющиеся гонки, в которых можно принять участие после квеста «Королева автострад»;
  • Возможность поболтать с продавцами некоторых заведений;
  • Усовершенствованный ИИ гонщиков;
  • Банды, которые будут преследовать Ви, если он как-то зацепил их участников;
  • Новые импланты: Feen-X и Cogito Lattice;
  • Пять мотоциклов и новый вид Porsche 911 Джонни Сильверхэнда;
  • Метание ножей;
  • Возможность отмечать любимые машины и оружие;
  • Улучшенное освещение;
  • Новые багфиксы и правки баланса.

Патч 2.0 будет бесплатным и станет доступным для загрузки с 5 декабря в 14:00 (МСК). Разработчики отмечают, что это станет последние крупным обновлением игры.

Видео

💙 Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
YouTube, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной