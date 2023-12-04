Представлен трейлер обновления 2.1 для Cyberpunk 2077

Студия CDPR представила трейлер свежего обновления 2.1 для Cyberpunk 2077.
Что ждать от обновления:
- Новые пасхалки;
- Полноценное метро с 5 линиями и 19 станциями;
- Возможность приглашать возлюбленных домой и устраивать с ними «свидания»;
- Переработанные боссы: Адам Смэшер, Борис Рибаков, Яша Иванов;
- Портативное радио, которое можно во время прогулок или поездок в метро;
- Возможность наклоняться вперёд/назад на мотоциклах и делать трюки;
- Стационарные бинокли в разных уголках города, чтобы насладиться видами Найт-сити;
- Повторяющиеся гонки, в которых можно принять участие после квеста «Королева автострад»;
- Возможность поболтать с продавцами некоторых заведений;
- Усовершенствованный ИИ гонщиков;
- Банды, которые будут преследовать Ви, если он как-то зацепил их участников;
- Новые импланты: Feen-X и Cogito Lattice;
- Пять мотоциклов и новый вид Porsche 911 Джонни Сильверхэнда;
- Метание ножей;
- Возможность отмечать любимые машины и оружие;
- Улучшенное освещение;
- Новые багфиксы и правки баланса.
Патч 2.0 будет бесплатным и станет доступным для загрузки с 5 декабря в 14:00 (МСК). Разработчики отмечают, что это станет последние крупным обновлением игры.
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