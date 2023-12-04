Представлен трейлер обновления 2.1 для Cyberpunk 2077

Студия CDPR представила трейлер свежего обновления 2.1 для Cyberpunk 2077.

Что ждать от обновления:

Новые пасхалки;

Полноценное метро с 5 линиями и 19 станциями;

Возможность приглашать возлюбленных домой и устраивать с ними «свидания»;

Переработанные боссы: Адам Смэшер, Борис Рибаков, Яша Иванов;

Портативное радио, которое можно во время прогулок или поездок в метро;

Возможность наклоняться вперёд/назад на мотоциклах и делать трюки;

Стационарные бинокли в разных уголках города, чтобы насладиться видами Найт-сити;

Повторяющиеся гонки, в которых можно принять участие после квеста «Королева автострад»;

Возможность поболтать с продавцами некоторых заведений;

Усовершенствованный ИИ гонщиков;

Банды, которые будут преследовать Ви, если он как-то зацепил их участников;

Новые импланты: Feen-X и Cogito Lattice;

Пять мотоциклов и новый вид Porsche 911 Джонни Сильверхэнда;

Метание ножей;

Возможность отмечать любимые машины и оружие;

Улучшенное освещение;

Новые багфиксы и правки баланса.

Патч 2.0 будет бесплатным и станет доступным для загрузки с 5 декабря в 14:00 (МСК). Разработчики отмечают, что это станет последние крупным обновлением игры.

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