Представлен Lunnen Airis — 14-дюймовый ноутбук весом меньше 1 кг на чипе Ryzen AI 7 350

Сегодня «Яндекс Фабрика» представила под брендом Lunnen новую линейку ноутбуков Airis. Первым устройством стал Lunnen Airis 14, который сочетает в себе крепкий корпус из магниевого сплава при небольшой массе ультрабука с хорошей производительностью.

Lunnen Airis получил 14-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 2240×1400 точек с соотношением сторон 16:10. Для панели заявлен цветовой охват sRGB 100%.

За вычислительные возможности отвечает 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen AI 7 350, работающий на частотах от 2,0 ГГц до 5,0 ГГц. Графическую производительность обеспечивает интегрированная видеокарта Radeon 860M. Устройство предлагается в единственном варианте памяти на 32 ГБ ОЗУ DDR5 и 1024 ГБ ПЗУ (SSD).

В ноутбуке установлен аккумулятор ёмкостью 5200 мАч (60 Вт/ч) с поддержкой быстрой зарядки. В комплекте идёт компактный блок питания мощностью 65 Вт и весом менее 100 граммов. Время автономной работы обещают до 10 часов.

Для подключения периферийных устройств предусмотрены следующие интерфейсы: USB-C, USB-A, HDMI и разъём 3,5 мм. Два порта USB-C поддерживают одновременную зарядку и вывод изображения на внешний монитор. Ноутбук также оснащён Wi-Fi 6, сканером отпечатка пальца, 2-мегапиксельной веб-камерой с физической шторкой и двумя динамиками мощностью по 1 Вт. В комплекте с лэптопом будет оранжевая сумка и чехол для адаптера питания и кабеля, а в качестве ОС предустановлена Windows 11.

Габариты устройства составляют 312 x 218 x 16мм, масса — 995 гр.

В России ноутбук Lunnen Airis 14 уже доступен для покупки по рекомендованной цене 99 990 рублей.