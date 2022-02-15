Новый MacBook Pro 13 с M2 не получит «чёлку» в экране

Совсем скоро Apple может представить новый 13-дюймовый MacBook Pro работающий на процессоре Apple M2. Серьёзных изменений в плане дизайне не предвидится, кроме того, ноутбук не получит «чёлку», которая есть в 14- и 15-дюймовом MacBook Pro 2021 года.

По информации многочисленных инсайдеров, новый MacBook Pro 13 получит тот же дизайн и Touch Bar. Главным отличием новинки станет мощный процессор M2, который будет практически полной копией M1, но с улучшенной производительностью.

Ожидается, что в марте Apple представит новые модели iPhone SE и iPad Air. Чуть позже могут представить новый MacBook Pro начального уровня.

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