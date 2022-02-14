iPhone SE3 не подорожает по сравнению с iPhone SE 2020

Китайские источники утверждают, что компания Apple сопротивляется повышению цен на различные компоненты для iPhone SE3, увеличивая заказы. Это позволит оставить мировые цены на смартфоны на уровне iPhone SE 2020.

Таким образом, цены в США стартуют от 400 долларов, а в Китае — от 518 долларов. Новые смартфоны, как ожидается, покажут 8 марта на презентации. Там же представят новый iPad Air, который по конфигурации похож на новый iPad mini. Планшет получит топовый процессор Apple A15, поддержку сетей 5G и 12-мегапиксельную камеру.

Судя по всему, iPhone SE3 будет выполнен в корпусе от iPhone 8. Ему приписывают такой же процессор A15, модем 5G и 12-мегапиксельную камеру. Также у него будет экран на 4,7 дюйма, 4 ГБ оперативной памяти и минимум 128 ГБ постоянной.

Отдельно отметим, что новые iPhone SE будет поддерживать только обычную беспроводную зарядку Qi, но не MagSafe.

Ранее появился макет будущего iPhone SE 3 на живом фото. На них дизайн новинки выглядит устаревшим.

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