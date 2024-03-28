Новому Nothing Phone (2a) улучшили камеры: обновление ОС 2.5.4.a

Несколько дней назад новый смартфон Nothing Phone (2a) получил обновление Nothing OS 2.5.4.a, которое включило в себя улучшение камер и других аспектов устройства, а также исправление ошибок.
Список изменений Nothing OS 2.5.4.a для Nothing Phone (2a)
Камеры:
- Улучшена общая производительность камеры
- Улучшен портретный режим
- Улучшены насыщенность и тон
Общие улучшения:
- Оптимизирована совместимость с некоторыми зарядными устройствами
- Повышена стабильность и совместимость Bluetooth-соединений
Исправления ошибок:
- Решена проблема, из-за которой команда «Hey Google» не срабатывала в некоторых ситуациях.
- Исправлена ошибка, приводившая к сбою разблокировки по отпечатку пальца
- Устранен случайный звук статического шума в разговорном динамике
- Оптимизирована общая стабильность системы
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.
Скачать обновление Nothing OS 2.5.4.a для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.4 согласно инструкции.