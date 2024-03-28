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Новому Nothing Phone (2a) улучшили камеры: обновление ОС 2.5.4.a

Несколько дней назад новый смартфон Nothing Phone (2a) получил обновление Nothing OS 2.5.4.a, которое включило в себя улучшение камер и других аспектов устройства, а также исправление ошибок.

Список изменений Nothing OS 2.5.4.a для Nothing Phone (2a)

Камеры:

  • Улучшена общая производительность камеры
  • Улучшен портретный режим
  • Улучшены насыщенность и тон

Общие улучшения:

  • Оптимизирована совместимость с некоторыми зарядными устройствами
  • Повышена стабильность и совместимость Bluetooth-соединений

Исправления ошибок:

  • Решена проблема, из-за которой команда «Hey Google» не срабатывала в некоторых ситуациях.
  • Исправлена ошибка, приводившая к сбою разблокировки по отпечатку пальца
  • Устранен случайный звук статического шума в разговорном динамике
  • Оптимизирована общая стабильность системы

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.4.a для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.4 согласно инструкции.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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