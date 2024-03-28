Новому Nothing Phone (2a) улучшили камеры: обновление ОС 2.5.4.a

Несколько дней назад новый смартфон Nothing Phone (2a) получил обновление Nothing OS 2.5.4.a, которое включило в себя улучшение камер и других аспектов устройства, а также исправление ошибок.

Список изменений Nothing OS 2.5.4.a для Nothing Phone (2a)

Камеры:

Улучшена общая производительность камеры

Улучшен портретный режим

Улучшены насыщенность и тон

Общие улучшения:

Оптимизирована совместимость с некоторыми зарядными устройствами

Повышена стабильность и совместимость Bluetooth-соединений

Исправления ошибок:

Решена проблема, из-за которой команда «Hey Google» не срабатывала в некоторых ситуациях.

Исправлена ошибка, приводившая к сбою разблокировки по отпечатку пальца

Устранен случайный звук статического шума в разговорном динамике

Оптимизирована общая стабильность системы

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.4.a для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.4 согласно инструкции.