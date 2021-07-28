Новое DLC для Cyberpunk 2077 может выйти уже скоро

Студия CD Projekt RED пока что не объявила о подготовке релиза новых дополнений к Cyberpunk 2077, хотя с момента выпуска самой игры прошло более полугода. Суть в том, что долгое время игру дорабатывали, устраняя самые серьёзные баги. Но теперь в сети появилось видео, которые намекает на скорый выход DLC.

Павел Саско, главный дизайнер квестов Cyberpunk 2077, показал в одном из прямых эфиров небольшой намёк, в котором зрители усмотрели указание на скорый релиз. Речь идёт о сцене, в которой Ви допрашивает учёного Андерса Хелльмана.

На трансляции Саско пошутил, что учёный похож на одного из разработчиков игры, а после приблизил камеру и заявил: «Если ты моргнёшь, дополнение выпустят в этом месяце». После этого игровой персонаж моргнул, а сам Саско пообещал некий сюрприз в будущем стриме, который состоится 1 августа.

Не исключено, что уже на днях мы точно узнаем о ситуации с будущим дополнением.