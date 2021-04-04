Новая камера Fujifilm instax mini 40 выйдет 7 апреля

Появились первые подробности о выходе новой камеры моментальной печати instax mini 40 от Fujifilm. Компания по ошибке опубликовала анонс новой камеры на официальном сайте и через какое-то время удалила его. Согласно публикации, камера будет анонсирована 7 апреля 2021 года.

Скриншот анонса с сайта instax.com

Fujifilm instax mini 40 будет работать с картриджами Mini размером 62×46 мм. Размер объектива составит 60 мм. Выдержка затвора составит до 1,3 секунды, что обеспечит более детализированную картинку при слабом освещении.

Также компания представит новые картриджи с чёрной рамкой, который похожи на фильтр из Инстаграма.

Камера работает от двух батареек типа AA. Вес камера составит 330 граммов при габаритах 104 × 121 × 65 мм.

Ждём 7 апреля!