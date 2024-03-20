Nothing предупредила о дефиците Phone (2a) из-за огромного спроса

За первый час после старта продаж Nothing Phone (2a) было продано 60 тысяч единиц устройства, а за первые 24 часа это число превысило 100 тысяч. Спустя неделю с момента дебюта, спрос на устройство по-прежнему высок.

Глава Nothing Карл Пей в соцсетях подчеркнул, что продажи смартфона превзошли все прогнозы, и запасы Nothing Phone (2a) уменьшаются с невероятной скоростью.

По его словам, из-за высокого спроса компания ожидает дефицит Nothing Phone (2a). Пей призвал не откладывать покупку для тех, кто хочет приобрести новинку в ближайшее время, так как в дальнейшем возможны задержки.