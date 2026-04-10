Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro

Nothing готовит к запуску новый смартфон CMF Phone 3 Pro. Издание Android Headlines опубликовало некоторые характеристики будущей новинки, а также рассказало об изменениях в дизайне.

Ключевым нововведением в CMF Phone 3 Pro станет переход на процессор Qualcomm — на смену Dimensity 7300 Pro придет Snapdragon 7s Gen 4. Это должно обеспечить прирост производительности и энергоэффективности.

По информации издания, смартфон получит аккумулятор с типичной емкостью 5090 мАч, при этом фактическая емкость может достигать 5400-5500 мАч. Для сравнения у CMF Phone 2 Pro была батарея на 5000 мАч. Также увеличится мощность зарядки — с 33 Вт до 45 Вт.

Из конструктивных изменений сообщается о металлической рамке и пластиковой задней панели. Экран оснастят AMOLED-матрицей с разрешением 2392×1080 пикселей. Фронтальная камера будет размещена в вырезе в верхней части дисплея.

Рендеров устройства пока нет. Но источник издания представил схематичный рисунок задней панели, на котором показаны небольшие изменения в расположении камер.

Рисунок CMF Phone 3 Pro и официальный рендер CMF Phone 2 Pro

Официальный релиз CMF Phone 3 Pro ожидается в течение ближайших недель.