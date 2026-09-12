IKEA представила Bluetooth-колонку Badkruka в дизайне Steam Machine

Компания IKEA расширила ассортимент своих аудио устройств представив Bluetooth-колонку Badkruka, которая внешне сильно похожа на игровой мини-компьютер Steam Machine от Valve.

Из технических характеристик известно не многое, компания заявляет, что в колонке есть стереорежим, твитер и вуфер, а суммарная мощность динамиков составляет 25 Вт, диапазон частот — 50 – 20 000 Гц. В устройстве есть Bluetooth, AUX 3,5 мм, оптический вход и режим для объединения двух колонок в стереопару.

Одной из особенностей новинки стала выделенная кнопка Spotify Tap, которая позволяет быстро запустить музыку из стримингового сервиса Spotify без необходимости выполнять это действие на смартфоне.

Судя по описанию на официальном сайте компании, встроенного аккумулятора у Badkruka нет, поэтому устройство рассчитано преимущественно на стационарное использование рядом с розеткой.

Размеры колонки составляют 16 × 16 × 17,5 см, а корпус выполнен из ABS-пластика и поликарбоната. Устройство предлагается в двух цветовых решениях, в чёрном и розовом цвете.

В США Bluetooth-колонка Badkruka уже доступна к покупке по цене 60 долларов (5 055 ₽).