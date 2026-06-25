Nothing раскрыла дизайн Phone (4b) до анонса
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Nothing раскрыла дизайн Phone (4b) до анонса

Nothing показала дизайн смартфона Phone (4b) и объявила дату презентации.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:54
Nothing раскрыла дизайн Phone (4b) до анонса

Nothing показала смартфон Phone (4b) и назвала дату полноценной презентации. Новинку представят 7 июля в 13:00 по московскому времени.

Судя по опубликованному видео, Nothing Phone (4b) сохранит фирменный подход бренда с прозрачными элементами корпуса, но получит заметно переработанный дизайн задней панели. Камерный блок вынесен в верхнюю часть корпуса в стиле iPhone 17 Pro, а рядом с ним размещены декоративные элементы и световые глиф-индикаторы.

Ранее Nothing уже намекала на Phone (4b) через тизер с карандашом «4B». По слухам, смартфон может стать более доступной моделью в линейке бренда и частично заменить проекты CMF, выпуск которых компания пересматривает из-за роста цен на память.

Официальные характеристики, стоимость и сроки старта продаж Nothing раскроет 7 июля.

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