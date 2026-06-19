Nothing отменила CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память
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Nothing отменила CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память

Компания объяснила решение ростом цен на чипы памяти.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:15
Nothing отменила CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память

Nothing отменила выпуск CMF Phone 3 Pro в 2026 году. Об этом сообщил сооснователь компании Акис Эвангелидис.

По его словам, решение связано с дефицитом и подорожанием чипов памяти. При текущей стоимости компонентов Nothing не смогла бы выпустить смартфон, который ощущался бы как полноценный шаг вперёд по сравнению с прошлой моделью и при этом соответствовал ценовой политике CMF.

CMF остаётся бюджетным суббрендом Nothing, поэтому повышение цены ради формального обновления противоречило бы его позиционированию. Вместо этого компания решила пропустить новое поколение смартфона.

При этом Nothing не отказывается от бренда CMF. В 2026 году компания планирует представить другие устройства, в том числе в новых категориях, но подробности пока не раскрываются.

CMF Phone 1 вышел в 2024 году по цене от €239. В 2025-м компания представила CMF Phone 2 Pro за €259. Помимо смартфонов, под брендом CMF выпускаются наушники и умные часы.

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