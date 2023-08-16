Nokia представила G310 5G и C210: бюджетные смартфоны в металлическом корпусе

HMD Global выпустила два бюджетных смартфона — G310 5G и C210. Оба работают под управлением ОС Android и оснащаются металлическим корпусом. Интересно, что каждый смартфон со своей особенностью. Модель G310 5G получила съёмный АКБ на 5000 мАч, а C210 — компактный размер, металлический корпус и очень доступный ценник.

В первую очередь модель Nokia G310 5G выделяется концепцией QuickFix, когда каждый элементы устройства можно заменить без труда самостоятельно. Например, поменять дисплей можно всего за 15-20 минут.

Новинка обладает 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением 1612×720 пикселей, частотой обновления в 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. За производительность отвечают чипсет Qualcomm Snapdragon 480 и 4 ГБ ОЗУ. Для хранения данных доступно 128 ГБ, но их можно расширить при помощи microSD до 1 ТБ. Дополнительно в устройстве есть встроенный сканер в боковой кнопке питания и поддержка 20-ваттной зарядки.

Другая модель Nokia C210 оснащена 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1560×720 пикселей Внутри установлен процессор Snapdragon 662 в паре с 3 ГБ ОЗУ. Встроенная флеш-память — 32 ГБ. Более того, поддерживаются карты microSD объемом до 512 ГБ.

На задней панели Nokia C210 установлены две камеры: главный объектив на 13 Мп и дополнительный на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

Металлический корпус с размерами 159,5 x 73,9 x 8,6 мм придает смартфону более дорогой вид, хотя его цена на уровне обычного пластикового. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Аккумулятор в устройстве более скромный — всего 3000 мАч. Важно отметить, что функции быстрой зарядки в данной модели не предусмотрено.

Оба смартфона будут доступны на американском рынке. Смартфон Nokia G310 5G будет продаваться по цене от $186 (с 24 августа). Nokia C210 можно будет приобрести от $109 с 14 сентября.