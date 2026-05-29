Nokia представила кнопочный телефон за $30 с видеозвонками

Nokia представила кнопочный телефон Nokia 200 4G. Новинка рассчитана на пользователей, которым нужен простой аппарат с физической клавиатурой, 4G-связью и базовыми онлайн-функциями.

Главной особенностью модели стала поддержка видеозвонков. Они работают через приложение HMD Chat между устройствами с совместимой системой. При этом функция не интегрирована напрямую в WeChat и использует отдельный сервис HMD.

Nokia 200 4G получил 2,4-дюймовый цветной экран, физическую клавиатуру и аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч. Телефон поддерживает две SIM-карты и работу в сетях 4G.

Также заявлены FM-радио, двойная светодиодная вспышка, групповые чаты и предустановленные сервисы, включая Himalaya и Migu Music.

Цена Nokia 200 4G в Китае составляет 199 юаней, или около $30. Сроки выхода модели на других рынках пока не раскрываются.