Nokia представила бюджетный кнопочный телефон Nokia 200 4G. Модель стоит около $30 и поддерживает видеозвонки через сервис HMD Chat.
Nokia представила кнопочный телефон за $30 с видеозвонками

Nokia представила кнопочный телефон Nokia 200 4G. Новинка рассчитана на пользователей, которым нужен простой аппарат с физической клавиатурой, 4G-связью и базовыми онлайн-функциями.

Главной особенностью модели стала поддержка видеозвонков. Они работают через приложение HMD Chat между устройствами с совместимой системой. При этом функция не интегрирована напрямую в WeChat и использует отдельный сервис HMD.

Nokia 200 4G получил 2,4-дюймовый цветной экран, физическую клавиатуру и аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч. Телефон поддерживает две SIM-карты и работу в сетях 4G.

Также заявлены FM-радио, двойная светодиодная вспышка, групповые чаты и предустановленные сервисы, включая Himalaya и Migu Music.

Цена Nokia 200 4G в Китае составляет 199 юаней, или около $30. Сроки выхода модели на других рынках пока не раскрываются.

  1. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

  2. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

  3. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

  4. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

  5. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

  6. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

