Nokia выпустила кнопочные телефоны с ИИ
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Nokia выпустила кнопочные телефоны с ИИ

Во всех моделях появился ИИ-ассистент, который вызывается отдельной кнопкой.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:23
Nokia выпустила кнопочные телефоны с ИИ

HMD анонсировала кнопочные телефоны Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) и Nokia 235 4G (2nd Edition). Главной особенностью новинок стал встроенный ИИ-ассистент на базе Sikey AI.

Для его вызова предусмотрена отдельная кнопка на корпусе. Ассистент умеет отвечать на простые вопросы и управлять некоторыми функциями телефона. На большее рассчитывать не стоит: полноценной замены современным ИИ-чатам он не предлагает.

Бесплатно пользоваться ИИ можно только первые 180 дней. Затем потребуется оформить платную подписку, причём сделать это можно только через смартфон.

Все четыре телефона работают на платформе S30+, получили аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч, поддержку Bluetooth 5.0, USB-C, FM-радио и разъём 3,5 мм для наушников.

Nokia 210 4G и 215 4G оснащены 2,4-дюймовыми экранами, а Nokia 200 4G и 235 4G (2nd Edition) получили 2,8-дюймовые IPS-дисплеи. Камеры есть не у всех моделей: 2-мегапиксельный модуль установлен только в Nokia 235 4G, а Nokia 210 4G получила более простую камеру для фото и видеозвонков.

Пока новые устройства представлены только для китайского рынка. О международном запуске HMD не сообщала.

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