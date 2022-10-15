Nokia C31 от $110 стал доступен для предзаказа

Nokia C31 появился для предзаказа на китайском рынке от $110. HMD Global представили его чуть больше месяца назад.

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти — $110;

4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — $125.

Смартфон получил 6,74-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1600 х 720 пикселей. Процессором выступает Unisoc 9863A1 с восемью ядрами Arm Cortex-A55 частотой 1,6 ГГц и GPU PowerVR GE8322. Емкость батареи составляет 5050 мАч + поддержка 10-ваттной зарядки. Есть целых два режима энергосбережения: обычный и экстремальный.

Также есть сканер отпечатков пальцев, степень защиты от воды и пыли IP52 и стандартный разъем для наушников.

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