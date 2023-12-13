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На кнопочные телефоны Nokia добавят YouTube Shorts

Компания HMD Global, занимающаяся производством телефонов Nokia, анонсировала расширение возможностей для некоторых своих кнопочных устройств. Пользователи получат восемь облачных приложений, одно из которых – YouTube Shorts.

Речь идет о представленных в 2023 году телефонах Nokia 106 4G и Nokia 110 4G. Компания выпустит обновление ПО в течение ближайших недель, которое добавит сервис в меню приложений и позволит просматривать короткие видеоролики на популярной платформе. Для этого нужно будет только авторизоваться в учетной записи Google.

О том, насколько популярным окажется YouTube Shorts на подобных устройствах, неизвестно. Однако, разряжаться телефон точно будет быстрее, учитывая его скромные 1450 мАч.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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