На кнопочные телефоны Nokia добавят YouTube Shorts

Компания HMD Global, занимающаяся производством телефонов Nokia, анонсировала расширение возможностей для некоторых своих кнопочных устройств. Пользователи получат восемь облачных приложений, одно из которых – YouTube Shorts.

Речь идет о представленных в 2023 году телефонах Nokia 106 4G и Nokia 110 4G. Компания выпустит обновление ПО в течение ближайших недель, которое добавит сервис в меню приложений и позволит просматривать короткие видеоролики на популярной платформе. Для этого нужно будет только авторизоваться в учетной записи Google.

О том, насколько популярным окажется YouTube Shorts на подобных устройствах, неизвестно. Однако, разряжаться телефон точно будет быстрее, учитывая его скромные 1450 мАч.