15 самых продаваемых телефонов за всю историю

Портал Visual Capitalist составил рейтинг самых продаваемых мобильных телефонов всех времен. В него вошли устройства всего трех брендов: Nokia, Apple и Samsung.

Лидером списка самых продаваемых мобильных телефонов в истории является знаменитый Nokia 1100. Его продажи достигли более 250 млн единиц за шесть лет, после чего он был снят с производства в 2009 году.

На втором месте располагается еще один популярный аппарат из этой же серии Nokia 1110. Количество проданных Nokia 111 превышает 248 млн устройств. Третью позицию занимает iPhone 6/6 Plus с продажами, превысившими 222 млн единиц.