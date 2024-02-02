Опубликованы первые рендеры смартфонов HMD, которые заменят Nokia

На официальном сайте HMD Global появились изображения первых смартфонов, которые призваны стать преемниками Nokia. Ознакомиться с дизайном устройств можно лишь частично, так как представленные изображения служат элементами веб-сайта.

На представленных визуализациях демонстрируются две модели. Первая обладает корпусом с округлыми гранями и плоскими верхним и нижним торцами. Второй смартфон – с плоскими гранями.

По внешнему виду анонсированные смартфоны похожи на Nokia Lumia, известными своими цветными корпусами из поликарбоната. Кроме того, визуальные материалы дают понять, что новинки будут отличаться высокой ремонтопригодностью.

Ранее портал MySmartPrice публиковал еще одно изображение первой модели HMD. Его на официальном сайте найти не удалось.

Ожидается, что официальное представление смартфонов под маркой HMD Global пройдет на международной выставке MWC 2024. Она пройдет 26 февраля в Барселоне.

Напомним, в январе HMD Global объявила, что все к 2026 году продажи телефонов под брендом Nokia будут полностью прекращены, а новые устройства станут частью бренда HMD.