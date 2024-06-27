Неизвестный сбой в Apple Pay приводит к ложным списаниям в Европе

Пользователи Apple Pay в Венгрии столкнулись с серьёзным сбоем: с их карт списывают деньги, хотя никаких покупок через сервис они не совершали. Суммы разные, но в одном случае было снято $1500 через 74 быстрые транзакции.

Проблема затронула значительное количество пользователей, что вызвало волну жалоб в банки. OTP Bank сообщил, что знает о проблеме и активно её исследует. Raiffeisen Bank заявляет, что Apple работает над её решением.

Некоторые ложные транзакции связаны с ранее отменёнными подписками на iOS. Многие клиенты были вынуждены заблокировать свои карты, чтобы предотвратить дальнейшее списание средств.

Apple пока не дала официальных комментариев и возврата денег пострадавшие не получили.

Ранее в iPhone наблюдался сбой, когда восстанавливались старые фотографии, которые были удалены несколько лет назад.