Найдена редкая версия Minecraft

Игра Minecraft вышла в 2009 году, и с тех пор стала популярной. Однако одну из ранних версий игры нашли только недавно — через более чем 10 лет поисков.

Речь идёт о версии Alpha 1.1.1, которая вышла в субботу, 18 сентября 2010 года. Эта сборка примечательна не только номером, но и тем, что появилась на день позже обычного — патчи обычно выходили в пятницу.

Как отмечается, это обновление добавило в игру удочки и возможность приседания, но при этом принесло и ошибку. Из-за неё экран мог стать полностью серым. При этом версия Alpha 1.1.1 была доступна для скачивания менее 4 часов, её оперативно исправили.

После этого начались поиски, которые завершились успешно, хотя и благодаря случаю. Пользовательница Twitter под ником Lunasorcery нашла у себя в файлах эту версию, после чего номер подтвердили участники группы Omniarchive, которая занимается сбором версий.

Lunasorcery обнаружила файл minecraft.jar от 18 сентября 2010 года на флешке, после чего опубликовала его. Скачать Minecraft версии Alpha 1.1.1 можно по ссылке.

При этом сама Lunasorcery ранее обнаружила редкий билд c0.29_01.

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