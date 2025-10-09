Анонсирован «Minecraft в кино 2». Премьера в 2027 году | The GEEK
close
Новости

Анонсирован «Minecraft в кино 2». Премьера в 2027 году

Warner Bros. и Legendary Pictures официально объявили о производстве сиквела фильма «Minecraft в кино». Премьера запланирована на 23 июля 2027 года.

Анонс сопроводили публикацией первого постера будущей картины. Подробности сюжета и актёрский состав пока не раскрываются.

Первый фильм по мотивам популярной игры вышел в апреле 2025 года и стал одной из самых успешных экранизаций видеоигр — его мировые сборы превысили 950 миллионов долларов.

Лента заняла второе место по кассовым сборам среди всех фильмов по играм и вошла в топ-70 самых прибыльных фильмов в истории кино.

Главные роли в оригинале исполнили Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс и Себастьян Юджин Хансен. Участие актёров в продолжении пока не подтверждено.

id·212241·20251009_2324
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Вышел первый трейлер «Рыцаря Семи королевств» — нового сериала по «Игре престолов»
Первые фото нового Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру» появились в сети
Раскрыта продолжительность первых эпизодов сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
«Чужой: Земля». Обзор 1—8 эпизодов сериала
Создатель сериала «Чужой: Земля» рассказал о планах на второй сезон
Вышел новый трейлер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в России в ноябре 2026 года
Netflix выпустил все серии второго сезона «Уэнсдей» — одну из ролей исполнила Леди Гага
«Мортал Комбат 2» перенесли на май 2026 года
Метаморфозы: обзор третьего эпизода сериала «Чужой: Земля»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры