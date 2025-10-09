Анонсирован «Minecraft в кино 2». Премьера в 2027 году

Анонс сопроводили публикацией первого постера будущей картины. Подробности сюжета и актёрский состав пока не раскрываются.

Первый фильм по мотивам популярной игры вышел в апреле 2025 года и стал одной из самых успешных экранизаций видеоигр — его мировые сборы превысили 950 миллионов долларов.

Лента заняла второе место по кассовым сборам среди всех фильмов по играм и вошла в топ-70 самых прибыльных фильмов в истории кино.

Главные роли в оригинале исполнили Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс и Себастьян Юджин Хансен. Участие актёров в продолжении пока не подтверждено.