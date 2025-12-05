Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Minecraft в России

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft — доступ к популярной игре не ограничивается. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителей регулятора, распространяемые в ряде Telegram-каналов сообщения о включении Minecraft в реестр запрещённых ресурсов не соответствуют действительности.

Накануне Роскомнадзор объявил о блокировке игры Roblox на территории России. Причиной блокировки стали систематические нарушения, выявленные в ходе мониторинга: на сервисе многократно обнаруживались материалы, связанные с пропагандой экстремизма, терроризма и другая запрещённая информация.