Minecraft получил аналог Hamachi для игры с друзьями без сторонних серверов | The GEEK
Теперь игроки смогут добавлять друзей и запускать совместные сессии без использования сторонних сервисов вроде Hamachi.
Редакция The GEEK сегодня в 18:26
В последнем снапшоте Minecraft Java Edition 26.2 Snapshot 7 появилась функция Friends List. Она позволяет добавлять других пользователей в список друзей и запускать совместную игру напрямую.

Фактически Mojang реализовала встроенный аналог Hamachi и других P2P-сервисов, которые игроки годами использовали для подключения к локальным мирам через интернет.

Теперь пользователям не нужно вручную настраивать сторонние программы или создавать отдельные серверы для совместной игры с друзьями.

Пока функция доступна только в тестовом снапшоте Java Edition. Когда Friends List появится в стабильной версии Minecraft, разработчики пока не сообщили.

