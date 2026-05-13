Minecraft получил аналог Hamachi для игры с друзьями без сторонних серверов

В последнем снапшоте Minecraft Java Edition 26.2 Snapshot 7 появилась функция Friends List. Она позволяет добавлять других пользователей в список друзей и запускать совместную игру напрямую.

Фактически Mojang реализовала встроенный аналог Hamachi и других P2P-сервисов, которые игроки годами использовали для подключения к локальным мирам через интернет.

Скриншот Minecraft-France

Теперь пользователям не нужно вручную настраивать сторонние программы или создавать отдельные серверы для совместной игры с друзьями.

Пока функция доступна только в тестовом снапшоте Java Edition. Когда Friends List появится в стабильной версии Minecraft, разработчики пока не сообщили.