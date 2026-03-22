Анонсирована Minecraft Dungeons II

Релиз осенью 2026 года.
Редакция The GEEK сегодня в 11:13

Mojang официально анонсировала сиквел Minecraft Dungeons на тематической презентации франшизы 21 марта. Разработчики показали короткий трейлер, но конкретных деталей пока не раскрыли.

Авторы описывают игру как экшен-RPG с «сражениями и большим количеством лута, высокими ставками, захватывающими испытаниями и новыми локациями». По сюжету игрокам предстоит спасти мир от надвигающегося кризиса. Поддерживается как одиночное прохождение, так и сетевой кооператив. В разработке помимо Mojang участвует Double Eleven — студия, работавшая над первой частью.

Релиз запланирован на осень на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2. Игра выйдет в Game Pass.

На той же презентации анонсировали новый биом для оригинальной Minecraft — серные пещеры с ядовитыми бассейнами, вызывающими дезориентацию при приближении. Здесь появится уникальный моб — серный куб, способный поглощать блоки и менять характеристики в зависимости от съеденного.

Обновление для «песочницы» выйдет во втором квартале.

