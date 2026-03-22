Анонсирована Minecraft Dungeons II

Mojang официально анонсировала сиквел Minecraft Dungeons на тематической презентации франшизы 21 марта. Разработчики показали короткий трейлер, но конкретных деталей пока не раскрыли.

Авторы описывают игру как экшен-RPG с «сражениями и большим количеством лута, высокими ставками, захватывающими испытаниями и новыми локациями». По сюжету игрокам предстоит спасти мир от надвигающегося кризиса. Поддерживается как одиночное прохождение, так и сетевой кооператив. В разработке помимо Mojang участвует Double Eleven — студия, работавшая над первой частью.

Релиз запланирован на осень на ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2. Игра выйдет в Game Pass.

На той же презентации анонсировали новый биом для оригинальной Minecraft — серные пещеры с ядовитыми бассейнами, вызывающими дезориентацию при приближении. Здесь появится уникальный моб — серный куб, способный поглощать блоки и менять характеристики в зависимости от съеденного.

Обновление для «песочницы» выйдет во втором квартале.