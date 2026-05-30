Пользователь создал рабочий клон Minecraft при помощи Claude Opus 4.8

Нейросеть создала рабочий билд игры с базовыми механиками, потратив токенов примерно на $10.
Редакция The GEEK сегодня в 12:19
Пользователь Angel протестировал Claude Opus 4.8 (Max) с помощью «Minecraft-теста». В рамках проверки нейросети дают один промт и просят создать рабочий клон Minecraft с базовыми игровыми механиками.

По словам автора теста, Opus 4.8 оказался заметно стабильнее прошлых версий. Модель с первого запроса собрала полноценный билд, в котором работали ключевые механики.

Стоимость генерации оказалась сравнительно небольшой: на создание проекта ушло токенов примерно на $10, или около 710 рублей.

Для сравнения, Claude Opus 4.6 с задачей не справился без дополнительных уточнений. Opus 4.7 смог создать билд с первого раза, но часть механик в нём не работала.

Тест показывает, как быстро крупные языковые модели продвигаются в задачах вайбкодинга: от генерации отдельных фрагментов кода до сборки интерактивных проектов по одному подробному запросу.

