Начались продажи люксового Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition
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Новости

Начались продажи люксового Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

Oppo открыла продажи люксовой версии смартфона Oppo Find X2 Pro – Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition. Также первым покупателям дарят смарт-часы Oppo Watch.

Модель продаётся в Китае за 1837 долларов США или 144 тысячи рублей по текущему курсу. Обычная модель Oppo Find X2 Pro обойдётся гораздо дешевле – 1010 долларов.

  • Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition 2
  • Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition 1

Все технические данные нового Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition полностью аналогичны стандартной модели Oppo Find X2 Pro. Отличия заключается в корпусе – он выполнен в стиле спорткара Lamborghini Aventador SVJ и имеет встроенную память на 512 ГБ.

  • Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition 003
Комплектация Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

В комплект входит эксклюзивных чехол, фирменные беспроводные наушники Enco Free, специальный кабель для подзарядки и автомобильная зарядка для смартфона.

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