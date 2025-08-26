В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025

Группа М.Видео-Эльдорадо начала принимать предварительные заказы на новый планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025. Новинка получила 11,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2456×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Одной из фишек стала версия с «бумажным» экраном PaperMatte, которым ранее оснащали только флагманские модели. Он не бликует на солнце, а его поверхность похожа на бумагу, поэтому по ней удобно писать стилусом. При этом стилусы HUAWEI M-Pencil не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

В MatePad 11,5 2025 предустановлены программы для работы. Например, «Блокнот» с функцией распознавания и исправления рукописного текста, а также приложение для рисования GoPaint.

«Под капотом» установлен фирменный процессор Kirin T82B, 8 ГБ оперативной памяти, а также хранилище до 256 ГБ. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 10100 мАч. Производитель заявляет, что батареи хватит на 14 часов непрерывного просмотра видео. Также есть поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge 40 Вт.

Цены на новинку следующие:

HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte (8/256 ГБ) с клавиатурой — 31 999 рублей;

HUAWEI MatePad Pro 11,5 2025 PaperMatte (8/256 ГБ) — 26 999 рублей;

HUAWEI MatePad Pro 11,5 2025 (8/128 ГБ) — 21 999 рублей.

Кроме того, при покупке до 29 сентября покупатель получает скидку 3 000 рублей, стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) за 1 рубль, а также продленную гарантию до 2 лет в подарок (год базовый + год бонусом).